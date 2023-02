Lombardia | Fontana | ' priorità emergenza siccità | anche Meloni consapevole'

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - L'incontro con il premier Giorgiaè andato "molto bene, abbiamo parlato delle tante collaborazione che dovremo fare con il governo, c'è massima disponibilità a lavorare insieme. La cosa comune è che vogliamo lavorare insieme e faremo tutto il necessario per fare un buon lavoro. Laora è la crisi legata alla, eil presidente si è resa conto che occorre fare interventi immediati e interventi a medio termine per cercare di risolvere il problema nelle sue complessità". Così il governatore dellaAttilio, lasciando Palazzo Chigi dopo aver visto il premier. Delle autonomie "non abbiamo parlato, ormai il provvedimento è in Parlamento, ne parleremo quando ne sarà uscito".

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha ricevuto a palazzo Chigi il rieletto presidente della Regione, Attilio Fontana e il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca .

