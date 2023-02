Lo staff di Nikita Pelizon ha preso provvedimenti legali contro Oriana e Luca (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che lo staff di Nikita Pelizon abbia preso dei provvedimenti di tipo legale contro alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non è certo una novità. L’annuncio ufficiale era già arrivato tempo fa direttamente sul profilo di Nikita, gestito dal team e in particolar modo dalla sua migliore amica Giulia. Proprio Giulia ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito a Mondo Tv 24. Scopriamo che cosa ha detto. Lo staff di Nikita e le diffide: “Limiti che non possono essere superati” Giulia ha spiegato di essere in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda. Così ha affermato che Nikita è seguita 24 ore su 24. Lei si confronta continuamente con l’avvocato, anche alle 6 del mattino o ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che lodiabbiadeidi tipo legalealcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non è certo una novità. L’annuncio ufficiale era già arrivato tempo fa direttamente sul profilo di, gestito dal team e in particolar modo dalla sua migliore amica Giulia. Proprio Giulia ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito a Mondo Tv 24. Scopriamo che cosa ha detto. Lodie le diffide: “Limiti che non possono essere superati” Giulia ha spiegato di essere in costante contatto con lo studio legale che sta seguendo l’intera vicenda. Così ha affermato cheè seguita 24 ore su 24. Lei si confronta continuamente con l’avvocato, anche alle 6 del mattino o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Lo staff di Nikita Pelizon ha preso provvedimenti legali contro Oriana e Luca #gfvip #gfvip7 #nikiters #disonestini… - M_Ferrari327 : RT @Fabiola63445821: Lo staff di nikita ha mandato diffide a oriana e luca per aver detto semplicemente che è una finta buona e santarellin… - ornella39962884 : @BITCHYFit BE' LA COSA CHE MI LASCIA BASITA, E SCOPRIRE CHE NIKITA HA UNO STAFF ???????? - Dave_z8 : @Patri27102022 @Loredana_Dana75 Dopo la diffida gli spartani insieme agli autori sono morti dalle risate in confess… - commentatrice10 : RT @Fabiola63445821: Lo staff di nikita ha mandato diffide a oriana e luca per aver detto semplicemente che è una finta buona e santarellin… -