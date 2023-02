Lo scivolone di Katia Follesa a Michelle Impossible | “Più volte nuda”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata die Friends. L’appuntamento, come sempre, è riuscito a strappare più di un sorriso agli spettatori. A un certo punto, peròha pronunciato una battuta che ha fatto storcere il naso a diverse persone. La comica, infatti, ha fatto riferimento alla presunta frequentazione sentimentale tra Giovanni Angiolini eHunziker. La reazione di quest’ultima ha spiazzato il pubblico.e Friends, la battuta di: “Quest’estate…”Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno mai ammesso di essere stati insieme. Alcuni indizi, però, non sono sfuggiti agli accaniti fan della conduttrice. Nonostante ...