LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultimi 10 km, il gruppo vede i battistrada (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 5 km al traguardo. Il gruppo continua a tenere nel mirino i fuggitivi, senza chiudere il gap. 13.20 6 km al traguardo! Iniziano a formarsi i treni delle varie squadre. 13.17 La corsa entra negli ultimi 10 km! Ancora pochi secondi di margine per i tre battistrada. 13.14 Continuano a lavorare Boudin, Zoccarato e Tonelli, anche se la loro avventura è ormai agli sgoccioli. 13.11 Remco Evenepoel in fondo al gruppo con la sua maglia rossa da leader della generale. 13.08 Ormai il gruppo vede i fuggitivi. Il ricongiungimento potrebbe non essere lontano. 13.05 Sceso a 30" in questo momento il distacco del gruppo dai tre fuggitivi. 13.02 20 km al traguardo di Dubai Harbour. 12.59 Ora il ...

