LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Molano la spunta allo sprint! Evenepoel rimane leader (Di giovedì 23 febbraio 2023) 13.34 Non cambia nulla in classifica generale: 1 Evenepoel Remco Soudal – Quick Step 2 PLAPP Luke INEOS Grenadiers 0:07 3 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 0:11 4 DE BOD Stefan EF Education-EasyPost 1:01 5 POELS Wout Bahrain – Victorious 1:04 6 VANHOUCKE Harm Team DSM 1:10 7 LEKNESSUND Andreas Team DSM ,, 8 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 1:11 9 STEINHAUSER Georg EF Education-EasyPost ,, 10 YATES Adam UAE Team Emirates 1:12 13.33 Questa la top10: 1 Molano Juan Sebastián UAE Team Emirates 3:50:01 2 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 0:00 3 WELSFORD Sam Team DSM 0:00 4 DE KLEIJN Arvid Tudor Pro Cycling Team 0:00 5 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 0:00 6 VAN POPPEL Danny BORA – hansgrohe 0:00 7 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 0:00 8 BENNETT Sam BORA – hansgrohe 0:00 9 MERLIER ...

