LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 75 km al traguardo, Tonelli e Zoccarato in fuga (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Un’altra suggestiva immagine dalla corsa: #UAETour Al Shindagha Dubai Harbour 174km It’s a sprint day at the @uae Tour #RideAsOne @SprintCycling pic.twitter.com/1CylAFgdsp — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) February 23, 2023 11.47 75 km al traguardo di Dubai Harbour. Tra poco il secondo sprint intermedio. 11.44 In fuga sempre Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alex Baudin (AG2R Citroen). Il gruppo ha ora ridotto il distacco a 2”30”. 11.41 I prossimi chilometri costituiranno l’unico tratto di brevi saliscendi. Nulla di particolarmente impegnativo o che possa mettere in difficoltà i velocisti. 11.38 I fuggitivi si avvicinano al secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Un’altra suggestiva immagine dalla corsa: #UAEAl Shindagha Dubai Harbour 174km It’s a sprint day at the @uae#RideAsOne @SprintCycling pic.twitter.com/1CylAFgdsp — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) February 23,11.47 75 km aldi Dubai Harbour. Tra poco il secondo sprint intermedio. 11.44 Insempre Alessandro, Samuele(Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alex Baudin (AG2R Citroen). Il gruppo ha ora ridotto il distacco a 2”30”. 11.41 I prossimi chilometri costituiranno l’unico tratto di brevi saliscendi. Nulla di particolarmente impegnativo o che possa mettere in difficoltà i velocisti. 11.38 I fuggitivi si avvicinano al secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano prova ad andarsene da solo - #tappa #DIRETTA: #Lazkano #prova… -