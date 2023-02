LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, il gruppo controlla la fuga (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Nelle prime posizioni del gruppo anche Einer Rubio, vincitore ieri in cima a Jebel Jais. 12.19 gruppo molto allungato: anche la Movistar di Fernando Gaviria ha messo un uomo a lavorare in testa al gruppo. 12.16 55 km al traguardo di Dubai Harbour. 12.13 Il vantaggio di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alex Baudin (AG2R Citroen) è di 2’40” sul gruppo. 12.09 A loro si aggiunge anche la Jumbo Visma. Si alternano in testa un po’ tutte le squadre dei velocisti più attesi. 12.06 Cambio di scenario ora in testa al gruppo. Si mette a tirare il Team Jayco AlUla di Dylan Groenewegen. 12.03 Il gruppo è ormai dentro la città di Dubai. Il percorso porterà ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 Nelle prime posizioni delanche Einer Rubio, vincitore ieri in cima a Jebel Jais. 12.19molto allungato: anche la Movistar di Fernando Gaviria ha messo un uomo a lavorare in testa al. 12.16 55 km aldi Dubai Harbour. 12.13 Il vantaggio di Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alex Baudin (AG2R Citroen) è di 2’40” sul. 12.09 A loro si aggiunge anche la Jumbo Visma. Si alternano in testa un po’ tutte le squadre dei velocisti più attesi. 12.06 Cambio di scenario ora in testa al. Si mette a tirare il Team Jayco AlUla di Dylan Groenewegen. 12.03 Ilè ormai dentro la città di Dubai. Il percorso porterà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo Tonelli e Zoccarato in fuga - #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo -