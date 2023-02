LIVE UAE Tour 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 40 km al traguardo | Zoccarato e Tonelli in fuga

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Non cambia la situazione in gruppo: si alternano in testa al gruppo uomini di Jumbo Visma, Jayco AlUla, Lotto Dstny e Movistar. Il distacco scende ora per la prima volta sotto i 2?. 12.38 40 km al. Sempre 2’15” il vantaggio dei tre fuggitivi: Alessandro, Samuele(Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alex Baudin (AG2R Citroen). 12.35 Ripercorriamo la lunga lista dei possibili favoriti per la vittoria odierna: su tutti Tim Merlier, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen e Arnaud Demare. Occhio anche a Sam Bennett, Olav Kooij, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Elia Viviani e Phil Bauhaus. 12.32 Risale posizioni Mark Cavendish scortato dal compagno in Astana Cees Bol. 12.29 Alle spalle degli uomini dei velocisti c’è il Tudor Cycling Team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo Tonelli e Zoccarato in fuga - #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo -

... President of the Abrahamic Family House , said: "The Abrahamic Family House is symbolic of the'... where more than 200 nationalitiespeacefully side - by - side. We hope that the Abrahamic ......15 ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF Al - Faysaly (Sau) - Foolad (Irn) 16:00 Al - Hilal (Sau) - Al - Ahli Dubai () 19:00 BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL Aurora - Nacional Potosi 2 - 0 (Finale) ...

LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo, Tonelli e Zoccarato in fuga OA Sport

LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale OA Sport

Uae Tour - LIVE! 2a tappa: c'è la cronometro a squadre nel porto di Khalifa. Aggiornamenti e classifiche in tempo reale Eurosport IT

UAE Tour 2023, tappa di oggi: orari mercoledì 22 febbraio, percorso, programma, streaming, favoriti OA Sport

LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Merlier al fotofinish su Ewan, Evenepoel guadagna 51'' su tutti OA Sport

Live displays at Abu Dhabi's defence fair have showcased the ... officials and decision-makers are expected to attend. the UAE has signed military contracts worth billions of dirhams during the fair.The two leaders discussed the existing ties between the UAE and the Czech Republic. His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan received Petr Fiala, the Prime Minister of the Czech Republic, ...