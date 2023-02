LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 25 km al traguardo, il gruppo si avvicina ai fuggitivi (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Ora il gruppo ha leggermente rallentato. Evidentemente si sono resi conto che sarebbero andati a riprendere i fuggitivi troppo presto. 12.56 25 km al traguardo. Continua il forcing del gruppo, guidato ora dal Team Jayco AlUla. 12.53 Non si arrendono Zoccarato, Tonelli e Baudin, seppure il loro vantaggio sia sempre più risicato. 12.50 30 km al traguardo. Scende sotto al minuto il ritardo del gruppo. 12.47 Scende rapidamente ora il vantaggio dei fuggitivi, misurato ora intorno a 1’20”. 12.44 Superate le tre ore di corsa. Media oraria di circa 44 km/h. 12.41 Non cambia la situazione in gruppo: si alternano in testa al gruppo uomini di Jumbo Visma, Jayco ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.59 Ora ilha leggermente rallentato. Evidentemente si sono resi conto che sarebbero andati a riprendere itroppo presto. 12.56 25 km al. Continua il forcing del, guidato ora dal Team Jayco AlUla. 12.53 Non si arrendono Zoccarato, Tonelli e Baudin, seppure il loro vantaggio sia sempre più risicato. 12.50 30 km al. Scende sotto al minuto il ritardo del. 12.47 Scende rapidamente ora il vantaggio dei, misurato ora intorno a 1’20”. 12.44 Superate le tre ore di corsa. Media oraria di circa 44 km/h. 12.41 Non cambia la situazione in: si alternano in testa aluomini di Jumbo Visma, Jayco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo Tonelli e Zoccarato in fuga - #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo -