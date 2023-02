LIVE Sinner-Fils, ATP Marsiglia 2023 in DIRETTA: l’azzurro si ritira, la causa e cosa è successo (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PERF AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:49 Si chiude qui dunque la nostra DIRETTA LIVE. Appuntamento ai prossimi match con gli azzurri protagonisti. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17.47 Ma cosa è successo a Jannik Sinner? Perché si è ritirato? Queste le sue dichiarazioni a L’Equipe: “Dopo il mio match a Rotterdam, ho cominciato a non sentirmi bene. In questi ultimi giorni non avevo più energie. Non riuscivo ad allenarmi bene. Ho un po’ di febbre. Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere una decisione. Purtroppo il mio corpo non è nello stato giusto“. 17:43 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Da pochi minuti è giunta notizia del forfait di Jannik Sinner. Ancora non noti i motivi del ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PERF AGGIORNARE LA17:49 Si chiude qui dunque la nostra. Appuntamento ai prossimi match con gli azzurri protagonisti. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17.47 Maa Jannik? Perché si èto? Queste le sue dichiarazioni a L’Equipe: “Dopo il mio match a Rotterdam, ho cominciato a non sentirmi bene. In questi ultimi giorni non avevo più energie. Non riuscivo ad allenarmi bene. Ho un po’ di febbre. Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di prendere una decisione. Purtroppo il mio corpo non è nello stato giusto“. 17:43 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Da pochi minuti è giunta notizia del forfait di Jannik. Ancora non noti i motivi del ...

