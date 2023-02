LIVE Sinner-Fils, ATP Marsiglia 2023 in DIRETTA: c’è l’immediata rivincita dopo Montpellier (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PERF AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Marsiglia tra Jannik Sinner ed il francese Arthur Fils. Due settimane dopo l’incontro disputato a Montpellier, i due giovani si ritrovano nella nuova kermesse sul veloce indoor transalpino. Il vincente troverà ai quarti di finale il veterano svizzero Stan Wawrinka. Sinner, ventunenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento a margine della vittoria in quel di Montpellier, e della finale di Rotterdam. Sconfitto solo da un ottimo Medvedev, l’azzurro si sta confermando ai vertici del tennis al coperto che lo mostrò al mondo intero con il successo nell’Open di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PERF AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Janniked il francese Arthur. Due settimanel’incontro disputato a, i due giovani si ritrovano nella nuova kermesse sul veloce indoor transalpino. Il vincente troverà ai quarti di finale il veterano svizzero Stan Wawrinka., ventunenne di San Candido, si presenta a questo appuntamento a margine della vittoria in quel di, e della finale di Rotterdam. Sconfitto solo da un ottimo Medvedev, l’azzurro si sta confermando ai vertici del tennis al coperto che lo mostrò al mondo intero con il successo nell’Open di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : ?? Settima vittoria di fila per Jannik?? #Sinner conquista il match contro Griekspoor per 7-5 7-6 e domani alle 15:3… - LiaCapizzi : Il menù di stasera. Il calcio dalla A alla Champions. I luoghi di Spalletti a Napoli. Mondiali di sci e biathlon:… - Avvocatocapita1 : Era previsto..Medved ex numero uno ha esperienza x queste finali che al nostro ancora manca. Finale a Rotterdam, Si… - paoloigna1 : Manca ancora un piccolo salto di qualità per battere i top 5 #Sinner #Medvedev - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPRotterdam Momento decisivo per la #finale tra #Sinner e #Medvdev, che si risolverà nel… -