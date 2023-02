LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA: Poker svedese tra le donne. Azzurri fuori ai quarti (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: Gara di testa di Klaebo 16.06: Tra poco il via della Sprint maschile con Klaebo (Nor), Halfvarsson (Swe), Chanavat (Fra), Golberg (Nor), Novak (Cze), Chappaz (Fra) 16.02: Una Svezia da favola! Sundling va a prendersi un altro oro dopo quello mondiale in tecnica classica, quello olimpico9 in tecnica libera. Secondo posto per Ribom che va ad impreziosire un’ottima stagione e terzo posto per Dahlqvist che aggiunge un’altra perla alla sua grande carriera 16.00: ORO SUNDLING! Il terzo consecutivo per la svedese, argento per Ribom e bronzo per Dahlqvist, quarto posto per Svahn a completare il Poker svedese 16.00: Campionato svedese sull’ultima salita, sono quattro davanti, mollano le norvegesi 15.59: Via libera per la ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10: Gara di testa di Klaebo 16.06: Tra poco il via dellamaschile con Klaebo (Nor), Halfvarsson (Swe), Chanavat (Fra), Golberg (Nor), Novak (Cze), Chappaz (Fra) 16.02: Una Svezia da favola! Sundling va a prendersi un altro oro dopo quello mondiale in tecnica classica, quello olimpico9 in tecnica libera. Secondo posto per Ribom che va ad impreziosire un’ottima stagione e terzo posto per Dahlqvist che aggiunge un’altra perla alla sua grande carriera 16.00: ORO SUNDLING! Il terzo consecutivo per la, argento per Ribom e bronzo per Dahlqvist, quarto posto per Svahn a completare il16.00: Campionatosull’ultima salita, sono quattro davanti, mollano le norvegesi 15.59: Via libera per la ...

