LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA: Pittin, De Martin e Laurent a caccia del miracolo. Attesa per Pellegrino, De Fabuiani e Mocellini (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: C’è Laurent nella terza batteria. Queste le protagoniste: T. Weng (Nor), Joensuu (Swe), Sundling (Swe), Rydzek (Ger), Laurent (Ita), Kaleta (Pol) 14.39: Ribom vince la seconda batteria, secondo posto per Faehndrich. Purtroppo eliminata Pittin perchè i tempi di Brennan e Kahara sono migliori della batteria precedente 14.36: Al via nella seconda batteria Brennan (Usa), Faehndrich (Sui), Ribom (Swe), Kahara (Pol), Carl (Ger), Marcisz (Pol) 14.34: Dahlqvist vince la batteria come da pronostico, secondo posto per la norvegese Skistad, terzo posto per un’ottima Pittin che si mette in Attesa per il ripescaggio, sopravanzando per tre centesimi Meier 14.33: Dahlqvist davanti in salita, Pittin è quarta sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41: C’ènella terza batteria. Queste le protagoniste: T. Weng (Nor), Joensuu (Swe), Sundling (Swe), Rydzek (Ger),(Ita), Kaleta (Pol) 14.39: Ribom vince la seconda batteria, secondo posto per Faehndrich. Purtroppo eliminataperchè i tempi di Brennan e Kahara sono migliori della batteria precedente 14.36: Al via nella seconda batteria Brennan (Usa), Faehndrich (Sui), Ribom (Swe), Kahara (Pol), Carl (Ger), Marcisz (Pol) 14.34: Dahlqvist vince la batteria come da pronostico, secondo posto per la norvegese Skistad, terzo posto per un’ottimache si mette inper il ripescaggio, sopravanzando per tre centesimi Meier 14.33: Dahlqvist davanti in salita,è quarta sulla ...

