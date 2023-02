LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA: norvegesi favoriti, Mocellini e Pellegrino outsider di lusso. Svedesi favorite tra le donne (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58: L’Italia schiera al via Nadine Laurent, Iris De Martin, Nicole Monsorno e Cristina Pittin, tutte con limitate possibilità di qualificazione alla seconda fase. 11.56: Sono invece tre le ragazze capaci di ripetersi nella rincorsa alle prime tre posizioni si tratta di Lotta Udnes Weng (1-1-0), giunta seconda a Beitostølen e prima in Val di Fiemme; della gemella Tiril Udnes Weng (0-1-1), terza a Kuusamo e seconda in Val di Fiemme; nonché di Emma Ribom (1-1-0), vincitrice a Kuusamo e seconda a Les Rousses. Per il resto, Fähndrich e Skistad non si sono mai ripresentate nella top-three. Johanna Hägstrom è giunta seconda a Kuusamo, mentre si sono attestate una volta sul gradino più basso del podio Johanna Matintalo (Beitostølen), Mathilde Myhrvold (Val di Fiemme) e Maja Dahlqvist (Les Rousses). 11.54: Nella ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58: L’Italia schiera al via Nadine Laurent, Iris De Martin, Nicole Monsorno e Cristina Pittin, tutte con limitate possibilità di qualificazione alla seconda fase. 11.56: Sono invece tre le ragazze capaci di ripetersi nella rincorsa alle prime tre posizioni si tratta di Lotta Udnes Weng (1-1-0), giunta seconda a Beitostølen e prima in Val di Fiemme; della gemella Tiril Udnes Weng (0-1-1), terza a Kuusamo e seconda in Val di Fiemme; nonché di Emma Ribom (1-1-0), vincitrice a Kuusamo e seconda a Les Rousses. Per il resto, Fähndrich e Skistad non si sono mai ripresentate nella top-three. Johanna Hägstrom è giunta seconda a Kuusamo, mentre si sono attestate una volta sul gradino più basso del podio Johanna Matintalo (Beitostølen), Mathilde Myhrvold (Val di Fiemme) e Maja Dahlqvist (Les Rousses). 11.54: Nella ...

