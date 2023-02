LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA: Klaebo e Sundling si confermano padroni! Azzurri fuori ai quarti (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20: La nostra DIRETTA si chiude qui. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 16.17: Amaro in bocca per l’Italia: la medaglia era molto difficile, diciamolo chiaramente, anche se Pellegrino, ma pure Mocellini, non temono confronti in generale con Chappaz, che la medaglia l’ha conquistata. Le buone notizie arrivano dal settore femminile con due ragazze giovani come Laurent e De Martin qualificate per i quarti 16.16: Splendida rimonta di Golberg per la medaglia d’argento, mentre la Francia torna sul podio mondiale in una Sprint a 17 anni grazie a Chappaz che porta in Francia la prima medaglia della storia in tecnica classica 16.14: Klaebo va a prendersi la terza vittoria mondiale nella Sprint in carriera e la vittoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.20: La nostrasi chiude qui. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 16.17: Amaro in bocca per l’Italia: la medaglia era molto difficile, diciamolo chiaramente, anche se Pellegrino, ma pure Mocellini, non temono confronti in generale con Chappaz, che la medaglia l’ha conquistata. Le buone notizie arrivano dal settore femminile con due ragazze giovani come Laurent e De Martin qualificate per i16.16: Splendida rimonta di Golberg per la medaglia d’argento, mentre la Francia torna sul podio mondiale in unaa 17 anni grazie a Chappaz che porta in Francia la prima medaglia della storia in tecnica classica 16.14:va a prendersi la terza vittoria mondiale nellain carriera e la vittoria ...

