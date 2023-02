LIVE Sci di fondo, Sprint Mondiali 2023 in DIRETTA: che sorpresa, tre azzurre ai quarti! Norvegesi favoriti, Mocellini e Pellegrino outsider di lusso (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26: Queste le altre qualificate ai quarti di finale: Hagstroem, Kern, Janatova, Diggins, Svendsen, Beratova, L. Weng, Matintalo, Urevc, Kahara, Antosova, De Martin Pinter, Rydzek, Carl, Kyllonen, Laurent, Marcisz, Meier, Pittin, Kaleta 12.24: Si stanno completando gli ultimi arrivi, ci saranno ben tre azzurre al via nei quarti di finale 12.18: Al via ora atlete di LIVEllo inferiore rispetto a quelle che si vedono di solito in Coppa del Mondo e dunque si può giù ufficializzare la top 10: Sundling, Ribom, Skistad, Gimmler, Dahlqvist, Brennan, Svahn, Faehndrich, T. Weng, Joensuu 12.17: Al momento ci sono ben tre azzurre qualificate! De Martin Pinter 22ma, Laurent 26ma e Pittin 29ma 12.16: Bravissima anche De Martin Pinter che è 22ma e si qualifica! Sorprendenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26: Queste le altre qualificate ai quarti di finale: Hagstroem, Kern, Janatova, Diggins, Svendsen, Beratova, L. Weng, Matintalo, Urevc, Kahara, Antosova, De Martin Pinter, Rydzek, Carl, Kyllonen, Laurent, Marcisz, Meier, Pittin, Kaleta 12.24: Si stanno completando gli ultimi arrivi, ci saranno ben treal via nei quarti di finale 12.18: Al via ora atlete dillo inferiore rispetto a quelle che si vedono di solito in Coppa del Mondo e dunque si può giù ufficializzare la top 10: Sundling, Ribom, Skistad, Gimmler, Dahlqvist, Brennan, Svahn, Faehndrich, T. Weng, Joensuu 12.17: Al momento ci sono ben trequalificate! De Martin Pinter 22ma, Laurent 26ma e Pittin 29ma 12.16: Bravissima anche De Martin Pinter che è 22ma e si qualifica! Sorprendenti ...

