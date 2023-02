LIVE Roma-Salisburgo sul 2-0 | doppio assist di Spinazzola in formato Europeo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nessuna via d’uscita. Ladi José Mourinho, dopo il successo contro l’Hellas Verona in Serie A, è chiamata a farsi...

34' - BELOTTIIIIIII!!!! Il gol del vantaggio della Roma con il Gallo che sfrutta il cross di Spinazzola e con la… - forzaroma : 46' - Prima azione offensiva della Roma che libera al tro in area Pellegrini. La conclusione con il destro del capi…

Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023 trae Salisburgo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Alle 21, oltre a- Salisburgo , il piatto forte, una sfida da Champions: dopo il 2 - 2 del Camp Nou, il Manchester United di Erik ten Hag riceve a Old Trafford il Barcellona di Xavi, mentre il ...

Dopo la sconfitta nella gara d'andata alla Red Bull Arena, la Roma deve battere il Salisburgo con due reti di scarto per qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Belotti terminale ...Chi ha giocato e segnato di più in questa coppa I giocatori della rosa giallorossa 2022-23 con più presenze e gol in Europa League sono Bryan Cristante e Chris Smalling, entrambi con 7 partite ...