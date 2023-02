Live Roma-Salisburgo | squadre in campo per il riscaldamento

(Di giovedì 23 febbraio 2023)– Gara di ritorno del playoff di Europa League, lariceve ilall’Olimpico con l’obiettivo di ribaltare la sconfitta dell’andata e qualificarsi per gli ottavi di finale. Mourinho recupera Dybala, Pellegrini e Abraham, con i primi due subito ine l’inglese inizialmente in panchina sostituito da Belotti.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti.A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Abraham, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, El Shaarawy.All.: José Mourinho(4-3-1-2): Kohn; Dedic, Soler, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Kjaersgaard; Adamu, Okafor.A disp.: Van der Brempt, Onguene Baidoo Koita, Sucic, Sesko, Amankwah, Walke, Gloukh, ...

Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023 trae Salisburgo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...Grazie al successo di, la Lazio si è portata avanti nel bilancio degli scontri diretti, con due vittorie e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida di Conference League in tempo reale. ...

La Roma tenta l'impresa: dopo lo 0-1 dell'andata ospita il Salisburgo all'Olimpico per la rimonta. Il ritorno dei playoff di Europa League comincerà alle ore 21 in punto. Seguite il LIVE con noi! CLIC ...