LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos, la presentazione del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Panathinaikos, match valido per la venticinquesima giornata della regular season di Eurolega 2022-2023. Dopo le delusioni di Coppa Italia la squadra di Ettore Messina va a caccia di riscatto in Europa. L'Olimpia Milano di Ettore Messina torna al "Forum" per una serata europea dopo la deludente Final Eight di Coppa Italia a Torino in cui l'Armani ha ceduto ai quarti alla sorpresa Brescia. Milano andrà in cerca di riscatto.

