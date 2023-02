LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 78-76, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: terza vittoria consecutiva per l’Armani in Europa (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.14 La nostra diertta LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.13 Al termine di un match giocato sul filo dell’equilibrio arriva la terza vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano di Ettore Messina che raggiunge il Bayern Monaco al quattordicesimo posto in classifica con un record di 9-15. Top-scorer Derrick Williams con 21 punti, il migliore dell’Armani è Brandon Davies con 16. FINISCE COSI’! VINCE L’Olimpia! 78-76 2/2 Melli, time out Panathinaikos. Fallo a rimbalzo di Papagiannis su Melli, liberi Milano con 11? sul cronometro. Napier si prende una ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.14 La nostra dierttatermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.13 Al termine di un match giocato sul filo dell’equilibrio arriva laper l’di Ettore Messina che raggiunge il Bayern Monaco al quattordicesimo posto in classifica con un record di 9-15. Top-scorer Derrick Williams con 21 punti, il migliore delè Brandon Davies con 16. FINISCE COSI’! VINCE L’! 78-76 2/2 Melli, time out. Fallo a rimbalzo di Papagiannis su Melli, libericon 11? sul cronometro. Napier si prende una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - - bball_evo : ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Instagram per commentare la sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos ? Su T… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 29-47 quarti di finale Coppa Italia A1 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Olimpia… -