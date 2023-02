LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 40-39, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10 20-21 e 20-18 i parziali di un equilibrato primo tempo che si chiude con l’Olimpia Milano di Ettore Messina avanti di uno nonostante la possibilità di allungare nel corso del secondo quarto. Top-scorer Derrick Williams con 17 punti, il migliore dell’Armani è Stefano Tonut con 11. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport. finisce IL primo tempo! Persa di Milano, possesso Panathinaikos che con 19? sul cronometro potrà andare fino in fondo a questo primo tempo. 40-39 Piazzato di Williams. il Panathinaikos torna a -1, time out Messina. 40-37 Tripla di Lee, 1’42” sul cronometro, 1-2 i falli. 40-34 Rimbalzo offensivo di Davies ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 20-21 e 20-18 i parziali di un equilibratotempo che si chiude con l’di Ettore Messina avanti di uno nonostante la possibilità di allungare nel corso del secondo quarto. Top-scorer Derrick Williams con 17 punti, il migliore dell’Armani è Stefano Tonut con 11. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.ILPersa di, possessoche con 19? sul cronometro potrà andare fino in fondo a questotempo. 40-39 Piazzato di Williams. iltorna a -1, time out Messina. 40-37 Tripla di Lee, 1’42” sul cronometro, 1-2 i falli. 40-34 Rimbalzo offensivo di Davies ...

