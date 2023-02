LIVE – Olimpia Milano-Panathinaikos 40-34, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 23 febbraio 2023) La DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Panathinaikos, sfida valida come venticinquesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione di coach Messina torna a giocare nella competizione europea dopo aver saltato l’impegno della scorsa settimana contro il Fenerbahce, partita rinviata a causa del terribile terremoto che ha sconvolto la Turchia. Ora la sfida ai greci, per provare a dare continuità alle ultime due vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 23 febbraio, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 25^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ladi, sfida valida come venticinquesima giornata dell’di basket. La formazione di coach Messina torna a giocare nella competizione europea dopo aver saltato l’impegno della scorsa settimana contro il Fenerbahce, partita rinviata a causa del terribile terremoto che ha sconvolto la Turchia. Ora la sfida ai greci, per provare a dare continuità alle ultime due vittorie. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 23 febbraio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 25^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

