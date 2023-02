LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 0-0, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: inizia il match del Forum! (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Dieci minuti alla palla a due, in corso la presentazione delle squadre al “Mediolanum Forum” di Assago. 20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Panathinaikos. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UCRAINA DI basket DALLE 21.00 Eurolega, Olimpia Milano-Panathinaikos, la presentazione del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Panathinaikos. match valido per la venticinquesima ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.20 Dieci minuti alla palla a due, in corso la presentazione delle squadre al “Mediolanum Forum” di Assago. 20.15 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di. LADI ITALIA-UCRAINA DIDALLE 21.00, la presentazione delBuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale divalido per la venticinquesima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - - bball_evo : ??IG LIVE?? Appuntamento post-partita su Instagram per commentare la sfida tra Olimpia Milano e Panathinaikos ? Su T… - infoitsport : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 29-47 quarti di finale Coppa Italia A1 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Olimpia… -