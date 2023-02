LIVE Nantes-Juventus, Europa League 2023 in DIRETTA: serve la vittoria, gioca Kean al posto di Vlahovic (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Padroni di casa che si affidano all’ex viola Lafont per la porta, difesa a cinque con Centonze e Simon esterni, Castelletto, Girotto e Pallois centrali, centrocampo formato da Sissoko, Chirivella e Mollet, coppia d’attacco talentuosa con Blas che agirà alle spalle di Delort. Ecco le formazioni ufficiali: Nantes (5-3-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Simon; Sissoko, Chirivella, Mollet; Blas, Delort. Allenatore: Antoine Kombouaré. Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri. 17.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nantes-Juventus, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Padroni di casa che si affidano all’ex viola Lafont per la porta, difesa a cinque con Centonze e Simon esterni, Castelletto, Girotto e Pallois centrali, centrocampo formato da Sissoko, Chirivella e Mollet, coppia d’attacco talentuosa con Blas che agirà alle spalle di Delort. Ecco le formazioni ufficiali:(5-3-2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Simon; Sissoko, Chirivella, Mollet; Blas, Delort. Allenatore: Antoine Kombouaré.(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria;. Allenatore: Massimiliano Allegri. 17.45 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, ...

