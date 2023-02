LIVE Nantes-Juventus 0-3, Europa League 2023 in DIRETTA: i bianconeri trovano il tris con Di Maria (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? Lancio in verticale di Alex Sandro per Vlahovic, pallone troppo lungo. 82? Doppio cambio bianconero: fuori il dominatore del match, Di Maria, insieme a Danilo e Kostic, dentro Iling Jr., Bonucci e Paredes. 81? Fallo di frustrazione da dietro di Traoré su Cuadrado, meritava il giallo. 80? E con questo gol la qualificazione dei bianconeri è in cassaforte. 79? GOOOOOOL JUVEEE! TRIPLETTA DI Maria! Flipper in area gialloverde, il pallone rimpalla sulla testa dell’argentino dopo un altro tentativo di Alex Sandro. Lafont aveva parato anche questa conclusione, ma il pallone è entrato. Nantes-Juventus 0-3! 77? Altra buona uscita di Lafont, ottima la sua lettura sul cross rasoterra di Cuadrado. 76? ALEX SANDRO! Corner battuto sempre ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? Lancio in verticale di Alex Sandro per Vlahovic, pallone troppo lungo. 82? Doppio cambio bianconero: fuori il dominatore del match, Di, insieme a Danilo e Kostic, dentro Iling Jr., Bonucci e Paredes. 81? Fallo di frustrazione da dietro di Traoré su Cuadrado, meritava il giallo. 80? E con questo gol la qualificazione deiè in cassaforte. 79? GOOOOOOL JUVEEE! TRIPLETTA DI! Flipper in area gialloverde, il pallone rimpalla sulla testa dell’argentino dopo un altro tentativo di Alex Sandro. Lafont aveva parato anche questa conclusione, ma il pallone è entrato.0-3! 77? Altra buona uscita di Lafont, ottima la sua lettura sul cross rasoterra di Cuadrado. 76? ALEX SANDRO! Corner battuto sempre ...

