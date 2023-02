LIVE Nantes-Juventus 0-3, Europa League 2023 in DIRETTA: gara perfetta dei bianconeri che, con il tris di Di Maria, volano agli ottavi (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+3 FINISCE QUI! Nantes-Juventus 0-3! I bianconeri volano agli ottavi! 90’+2 Ultimo giro d’orologio. 90’+1 Assedio del Nantes, alla caccia di una platonica rete della bandiera. 90? Tre minuti di recupero. 89? GUESSAND! Sugli sviluppi di un corner, il numero 7 gialloverde si gira col destro, sfiorando il palo. C’è stata una deviazione, altro corner per i padroni di casa. 88? Cross di Castelletto in area, la difesa bianconera si rifugia in corner. Nantes che spinge per segnare il gol della bandiera. 87? Brutto intervento di Cuadrado su Ganago: giallo per il colombiano, primo ammonito del match dopo l’espulsione di Pallois. 85? MOHAMED! Primo tiro in porta dei gialloverdi della ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+3 FINISCE QUI!0-3! I! 90’+2 Ultimo giro d’orologio. 90’+1 Assedio del, alla caccia di una platonica rete della bandiera. 90? Tre minuti di recupero. 89? GUESSAND! Sugli sviluppi di un corner, il numero 7 gialloverde si gira col destro, sfiorando il palo. C’è stata una deviazione, altro corner per i padroni di casa. 88? Cross di Castelletto in area, la difesa bianconera si rifugia in corner.che spinge per segnare il gol della bandiera. 87? Brutto intervento di Cuadrado su Ganago: giallo per il colombiano, primo ammonito del match dopo l’espulsione di Pallois. 85? MOHAMED! Primo tiro in porta dei gialloverdi della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 68nisseno : RT @cmdotcom: #DiMaria devastante, tripletta e la #Juve vince 3-0 a Nantes: Allegri agli ottavi di Europa League #NantesJuve #EuropaLeague… - cmdotcom : #DiMaria devastante, tripletta e la #Juve vince 3-0 a Nantes: Allegri agli ottavi di Europa League #NantesJuve… - BianconeraNews : #Nantes 0 #DiMaria 3! El Fideo chiude la pratica qualificazione grazie a un colpo di testa, convalidato in rete gra… - Marjori68264747 : ??Live Stream Nantes vs Juventus ??Live Link???? - Marjori68264747 : ??Live Stream Nantes vs Juventus ??Live Link???? -