LIVE Nantes-Juventus 0-2 | Europa League 2023 in DIRETTA | bianconeri in gestione del doppio vantaggio

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76? ALEX SANDRO! Corner battuto sempre da Fagioli sul secondo palo, stacca Danilo che spizza per la testa del brasiliano: altro intervento decisivo di Lafont che salva la porta. 75? Fagioli tenta invece la conclusione sul primo palo, la difesa devia in corner. 74? Colpito Alex Sandro sui piedi: punizione per la, chance interessante per un cross. 73?cambio offensivo per i padroni di casa: dentro Guessand e Mohamed, fuori Mollet e Simon. 71? Rabiot, in area, allarga il gioco per Kostic, il quale va al traversone di prima per Cuadrado: il pallone è leggermente impreciso, e il colombiano tenta un’improvvida rovesciata, colpendo male il pallone. 70? Cross impreciso di Blas dalla destra, pallone che finisce tra le braccia di Szczesny. 69? Altro intervento falloso di ...