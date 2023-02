LIVE Nantes-Juventus 0-1, Europa League 2023 in DIRETTA: gol pazzesco di Di Maria! (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? GOOOOOOOOOL GOOOOOL JUVEEE! DI MARIAAAAA! Clamorosa giocata di Di Maria il quale, servito da Fagioli, fa partire una conclusione a giro magnifica col suo mancino, che si infila nel sette. Nantes-Juventus 0-1! 4? Chirivella serve dentro il pallone per un compagno, rinvia male Rabiot che consegna il pallone a Sissoko, la cui concluisione viene schermata da Danilo. 3? Prova a staccare Castelletto, ma il suo colpo di testa non prende velocità e viene spazzato dalla difesa bianconera. 2? Bremer si appoggia sulla schiena di Delort, punizione per i gialloverdi. 1? INIZIA Nantes-Juventus! 18.44 Tutto pronto per l’inizio della partita. 18.41 Entrano le squadre in campo, risuona nello Stadio della Beaujoire l’inno dell’Europa ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? GOOOOOOOOOL GOOOOOL JUVEEE! DI MARIAAAAA! Clamorosa giocata di Di Maria il quale, servito da Fagioli, fa partire una conclusione a giro magnifica col suo mancino, che si infila nel sette.0-1! 4? Chirivella serve dentro il pallone per un compagno, rinvia male Rabiot che consegna il pallone a Sissoko, la cui concluisione viene schermata da Danilo. 3? Prova a staccare Castelletto, ma il suo colpo di testa non prende velocità e viene spazzato dalla difesa bianconera. 2? Bremer si appoggia sulla schiena di Delort, punizione per i gialloverdi. 1? INIZIA! 18.44 Tutto pronto per l’inizio della partita. 18.41 Entrano le squadre in campo, risuona nello Stadio della Beaujoire l’inno dell’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TracyHe86365724 : ??#UEL LIVE STREAMS STREAMS ?? #NANJUV ?? UEFA Europa League ?? Nantes vs Juventus Link?? 1? - TgrRaiPiemonte : @EuropaLeague, #Juve in campo a Nantes con Di Maria e Kean contro il mal di trasferta europeo. Segui la diretta web… - sportli26181512 : Nantes-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Obbligatorio vincere in Francia per i bianconeri… - Tiarossi2 : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO Nantes - Juventus Segui LIVE ?? - Nora0286806 : ??Live Stream #NANJUV #PSVSEV #UEL #ASMB04 ??Nantes vs Juventus ??Live>> -