LIVE Nantes-Juve 0-3: tripletta di Di Maria, francesi in 10 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ultima chiamata europea. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vitttoria di La Spezia in Serie A, è chiamata al successo in terra... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ultima chiamata europea. Lantus di Massimiliano Allegri, dopo la vitttoria di La Spezia in Serie A, è chiamata al successo in terra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : #Nantes 0 #DiMaria 3! El Fideo chiude la pratica qualificazione grazie a un colpo di testa, convalidato in rete gra… - Marjori68264747 : ??Live Stream Nantes vs Juventus ??Live Link???? - Marjori68264747 : ??Live Stream Nantes vs Juventus ??Live Link???? - BianconeraNews : #NantesJuventus è già ripresa! Buon divertimento! ?? #NantesJuventus #EuropaLeague #FinoAllaFineForzaJuventus - BianconeraNews : Il primo tempo di #NantesJuventus si chiude con un clamoroso palo di #Kostic. Ma la squadra c'è! ?? #ForzaJuve… -