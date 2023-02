LIVE Italia-Ucraina 85-75 | Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA | vittoria convincente degli Azzurri | Mannion e Spissu protagonisti assoluti

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:00 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:55 L’Italrisponde alla Spagna – vincitrice contro l’Islanda – e rimane in vetta al gruppo L. L’purtroppo viene estromessa dalla lotta per provare ad acciuffare il terzo ed ultimo posto utile per accedere al Mondiale di quest’estate. Nicosi fa trovare in un ottimo stato di forma e piazza ben 28 punti (Career high per lui in Nazionale), con Marcoche si sblocca nel terzo quarto chiudendo con 21 punti a referto. Per l’, invece, 5 punti di Sanon. Gli...