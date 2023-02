LIVE Italia-Ucraina 43-43, Qualificazioni Mondiali basket 2023 in DIRETTA: partita intensa e combattuta, perfetta parità all’intervallo lungo (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bliznyuk sbaglia l’ultimo tiro del primo tempo: si va al riposo di metà partita sul punteggio di 43-43! 43-43 GIORDANO BORTOLANI SENZA PIETA’ DALL’ARCO: LA BOMBA DEL PAREGGIO! 40-43 Mano delicatissima per il numero 30: tripla e sorpasso! 40-40 Sanon va fin in fondo: doppia cifra (11 punti) e pareggio! 40-38 Stoppata irregolare di Guglielmo Caruso: canestro valido per gli ospiti! 40-36 2/2 per Pustovyi a cronometro fermo: due punti rosicchiati dall’Ucraina! 40-34 MAAANNIOOONN!! TRIPLAAAAA 37-34 Penetrazione di Marco Spissu su assist di Tessitori! 35-34 Bobrov su assist di Sanon: mini-parziale di 4-0 degli ospiti che tornano a -1, con Gianmarco Pozzecco che ferma il gioco chiamando time-out! 35-32 Sanon alza la parabola e tiene l’Ucraina a -3! 35-30 Semi-gancio ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABliznyuk sbaglia l’ultimo tiro del primo tempo: si va al riposo di metàsul punteggio di 43-43! 43-43 GIORDANO BORTOLANI SENZA PIETA’ DALL’ARCO: LA BOMBA DEL PAREGGIO! 40-43 Mano delicatissima per il numero 30: tripla e sorpasso! 40-40 Sanon va fin in fondo: doppia cifra (11 punti) e pareggio! 40-38 Stoppata irregolare di Guglielmo Caruso: canestro valido per gli ospiti! 40-36 2/2 per Pustovyi a cronometro fermo: due punti rosicchiati dall’! 40-34 MAAANNIOOONN!! TRIPLAAAAA 37-34 Penetrazione di Marco Spissu su assist di Tessitori! 35-34 Bobrov su assist di Sanon: mini-parziale di 4-0 degli ospiti che tornano a -1, con Gianmarco Pozzecco che ferma il gioco chiamando time-out! 35-32 Sanon alza la parabola e tiene l’a -3! 35-30 Semi-gancio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Tajani, attacco hacker? Minaccia dopo visita Meloni a Kiev. ???? Usa: al momento non risulta che Cina abbia fornito… - XFactor_Italia : Un viaggio a senso solo nelle emozioni dei Live di #XF2022. Rivedi le esibizioni più emozionanti ??… - AmbasciataUSA : La musicista ucraina Liubov Kardash aveva un sogno: formare in Italia un'orchestra di bandura, lo strumento tradizi… - AllMusicItalia : Dopo la data evento dell'Ippodromo Snai San Siro, Guè annuncia le altre date del tour estivo con cui girerà l'Itali… - Emergenza24 : [23.02-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -