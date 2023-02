LIVE F1, Test Sakhir 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il via, Ferrari inizia con Sainz, si parte alle 8.00! (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.30 Buongiorno e benvenuti a Sakhir! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la prima giornata dei Test pre-stagionali del Bahrein! Come seguire la prima giornata di Test in tv/streaming – La line-up della prima giornata – La presentazione dei Test Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test pre-season del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir si prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e squadre dovranno trovare in breve tempo risposte rispetto alla propria vettura, nel confronto con gli avversari sul tracciato. Un circuito che sarà poi teatro del primo appuntamento del campiono nel weekend del 3-5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.30 Buongiorno e benvenuti a! Tra 30 minuti esatti prenderà il via la prima giornata deipre-stagionali del Bahrein! Come seguire la prima giornata diin tv/streaming – La line-up della prima giornata – La presentazione deiBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata deipre-season del Mondialedi F1. Sulla pista disi prospetta un day-1 molto interessante in cui piloti e squadre dovranno trovare in breve tempo risposte rispetto alla propria vettura, nel confronto con gli avversari sul tracciato. Un circuito che sarà poi teatro del primo appuntamento del campiono nel weekend del 3-5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #F1, Test Sakhir 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il via, #Ferrari inizia con #Sainz, si parte alle 8.00! #F1Testing #L… - Motorsport_IT : #F1 | Seguite in diretta con - OA_Sport : LIVE #F1, Test Sakhir 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il via, #Ferrari inizia con #Sainz, si parte alle 8.00!… - FormulaPassion : Seguite con noi la prima mattinata di #F1Testing in Bahrain - infoitsport : F1, test in Bahrain (Sakhir) 2023: in diretta live streaming risultati e tempi della 1^ giornata -