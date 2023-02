LIVE F1, Test Sakhir 2023 in DIRETTA: scatta il Day-1! Inizia la nuova stagione! (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.03 In azione subito anche Zhou con l’Alfa Romeo e Drugovich con l’Aston Martin. Vedremo se saranno solo installation lap o se si inizierà subito a fare sul serio. 08.01 Il primo a scendere in pista è George Russell con una W14 che presenta notevoli griglie dietro le gomme anteriori. Assieme a lui Sainz, con le stesse griglie. 08.00 SEMAFORO VERDE!! scatta IL DAY-1 DEI Test DI Sakhir!!!!!!!!! Inizia la stagione 2023 della Formula Uno!!!! 07.58 Chi vedremo impegnati nel turno odierno? Red Bull: Verstappen tutto il giorno. Ferrari: Sainz mattino, Leclerc pomeriggio. McLaren: Piastri/Norris. Aston Martin: Drugovich/Alonso. Alpine: Gasly/Ocon. Mercedes: Russell/Hamilton. Alfa Romeo: Zhou/Bottas. Haas: Hulkenberg/Magnussen, ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.03 In azione subito anche Zhou con l’Alfa Romeo e Drugovich con l’Aston Martin. Vedremo se saranno solo installation lap o se si inizierà subito a fare sul serio. 08.01 Il primo a scendere in pista è George Russell con una W14 che presenta notevoli griglie dietro le gomme anteriori. Assieme a lui Sainz, con le stesse griglie. 08.00 SEMAFORO VERDE!!IL DAY-1 DEIDI!!!!!!!!!la stagionedella Formula Uno!!!! 07.58 Chi vedremo impegnati nel turno odierno? Red Bull: Verstappen tutto il giorno. Ferrari: Sainz mattino, Leclerc pomeriggio. McLaren: Piastri/Norris. Aston Martin: Drugovich/Alonso. Alpine: Gasly/Ocon. Mercedes: Russell/Hamilton. Alfa Romeo: Zhou/Bottas. Haas: Hulkenberg/Magnussen, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1 | SEGUI LA DIRETTA della prima giornata di test dal #Bahrain - infoitsport : F1 LIVE Bahrain, giorno 1: Segui i test Formula 1 in diretta - fuoripistanet : Prima giornata di test in Bahrain. Le nuove vetture scendono in pista per la prima volta in pista in questo 2023 al… - F1ingenerale_ : Finalmente torna la Formula 1 con le nuove monoposto che scendono in pista per la prima volta Segui la cronaca LIV… - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #F1, Test Sakhir 2023 in DIRETTA: tutto pronto per il via, #Ferrari inizia con #Sainz, si parte alle 8.00! #F1Testing #L… -