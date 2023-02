LIVE F1 | Test Sakhir 2023 in DIRETTA | Sainz al comando davanti a Verstappen | si lavora sui long run adesso

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.52chiude il suo 29° giro in 1:37.074 procedendo su unrun. Discorso simile perin 1:36.728 con 30 giri all’attivo. Piastri si mette in ottava posizione in 1:37.502 a 4.249 dalla vetta. 09.49 Di nuovo in azione Carloscon un nuovo musetto sulla sua SF-23 che, in questo caso, non forma più il buco come il precedente. Si valuta davvero ogni dettaglio sulla pista di… Fastime of the session so far? A 1:33.253, from Carlos#F1 #F1ing pic.twitter.com/dolPIKnwdK — Formula 1 (@F1) February 23,09.46 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1, Ferrari, 1m33.253s – 22 laps, ...