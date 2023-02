LIVE F1, Test Sakhir 2023 in DIRETTA: Max Verstappen detta il passo, tanto lavoro aerodinamico per gli altri team (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.06 Carlos Sainz si lancia per un altro giro veloce con le gomme prototipo denominate “T”. Record nel T1 con 29.873, quindi nel T2 alza il piede e fa segnare un tempo più alto di 20 secondi… 09.03 Dopo un breve stop torna subito in azione Carlos Sainz, lo segue Alexander Albon che, al momento, non ha ancora fatto segnare un tempo ufficiale. Ecco in pista anche George Russell con la W14. 09.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO UN’ORA DI Test 1 55 C. Sainz (gomme prototipo) Ferrari 1’33?767 8 2 33 M. Verstappen (M) Red Bull +01?128 1’34?895 17 3 10 P. Gasly (D) Alpine +02?303 1’36?070 13 4 24 G. Zhou (C4) Alfa Romeo +02?499 1’36?266 4 5 27 N. Hulkenberg (P) Haas +03?293 1’37?060 8 6 63 G. Russell (D) Mercedes +04?556 1’38?323 11 7 22 Y. Tsunoda ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.06 Carlos Sainz si lancia per un altro giro veloce con le gomme prototipo denominate “T”. Record nel T1 con 29.873, quindi nel T2 alza il piede e fa segnare un tempo più alto di 20 secondi… 09.03 Dopo un breve stop torna subito in azione Carlos Sainz, lo segue Alexander Albon che, al momento, non ha ancora fatto segnare un tempo ufficiale. Ecco in pista anche George Russell con la W14. 09.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO UN’ORA DI1 55 C. Sainz (gomme prototipo) Ferrari 1’33?767 8 2 33 M.(M) Red Bull +01?128 1’34?895 17 3 10 P. Gasly (D) Alpine +02?303 1’36?070 13 4 24 G. Zhou (C4) Alfa Romeo +02?499 1’36?266 4 5 27 N. Hulkenberg (P) Haas +03?293 1’37?060 8 6 63 G. Russell (D) Mercedes +04?556 1’38?323 11 7 22 Y. Tsunoda ...

