LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Verstappen si porta al comando davanti a Sainz (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Nel mentre Carlos Sainz è rientrato ai box; Verstappen è il primo a scender al di sotto dell’1:33. 11.39 E arriva infatti il nuovo miglior tempo della sessione, siglato proprio da Max Verstappen: 1:32.959. 11.36 Il Campione del Mondo in carica sembra essere più a suo agio adesso con la nuova Red Bull, più deciso nelle traiettorie. 11.33 Molta più azione adesso in pista, e si rivede Max Verstappen. 11.30 1 Carlos Sainz (C3) Ferrari 1:33.253 60 giri 2 Max Verstappen (C2) +0.296 54 giri 3 Alexander ALBON (C4) Williams +0.418 60 giri 4 Guanyu ZHOU (C3) Alfa Romeo +0.470 48 giri 5 George RUSSELL (C2) Mercedes +0.921 52 giri 6 Nico HULKENBERG (P) Haas F1 Team +1.171 40 giri 7 Yuki TSUNODA (C2) Alpine +1.418 36 ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.41 Nel mentre Carlosè rientrato ai box;è il primo a scender al di sotto dell’1:33. 11.39 E arriva infatti il nuovo miglior tempo della sessione, siglato proprio da Max: 1:32.959. 11.36 Il Campione del Mondo in carica sembra essere più a suo agio adesso con la nuova Red Bull, più deciso nelle traiettorie. 11.33 Molta più azione adesso in pista, e si rivede Max. 11.30 1 Carlos(C3) Ferrari 1:33.253 60 giri 2 Max(C2) +0.296 54 giri 3 Alexander ALBON (C4) Williams +0.418 60 giri 4 Guanyu ZHOU (C3) Alfa Romeo +0.470 48 giri 5 George RUSSELL (C2) Mercedes +0.921 52 giri 6 Nico HULKENBERG (P) Haas F1 Team +1.171 40 giri 7 Yuki TSUNODA (C2) Alpine +1.418 36 ...

