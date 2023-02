LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Verstappen al comando, secondo Sainz in ritardo di due decimi (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Si migliora a tre minuti dal termine della sessione Felipe Drugovich, settimo con 1:34.564 (+1?605 da Verstappen). 12.10 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 Max Verstappen (C3) Red Bull 1:32.959 69 giri2 Carlos Sainz (C2) Ferrari +0.294 72 giri 3 Alexander ALBON (C4) Williams +0.712 74 giri 4 Guanyu ZHOU (C3) Alfa Romeo +0.764 65 giri 5 George RUSSELL (C2) Mercedes +1.215 66 giri 6 Nico HULKENBERG (P) Haas F1 Team +1.465 51 giri 7 Yuki TSUNODA (C2) Alpha Tauri +1.712 40 giri 8 Pierre GASLY (C5) Alpine +1.863 46 giri 9 Oscar PIASTRI (C1) McLaren +1.929 55 giri 10 Felipe DRUGOVICH (C3) Aston Martin +2.375 52 giri 12.09 Concluso il Test di VSC, si torna regolarmente a girare in pista. 12.06 Sainz, Zhou, Piastri e Drugovich in pista ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Si migliora a tre minuti dal termine della sessione Felipe Drugovich, settimo con 1:34.564 (+1?605 da). 12.10 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 Max(C3) Red Bull 1:32.959 69 giri2 Carlos(C2) Ferrari +0.294 72 giri 3 Alexander ALBON (C4) Williams +0.712 74 giri 4 Guanyu ZHOU (C3) Alfa Romeo +0.764 65 giri 5 George RUSSELL (C2) Mercedes +1.215 66 giri 6 Nico HULKENBERG (P) Haas F1 Team +1.465 51 giri 7 Yuki TSUNODA (C2) Alpha Tauri +1.712 40 giri 8 Pierre GASLY (C5) Alpine +1.863 46 giri 9 Oscar PIASTRI (C1) McLaren +1.929 55 giri 10 Felipe DRUGOVICH (C3) Aston Martin +2.375 52 giri 12.09 Concluso ildi VSC, si torna regolarmente a girare in pista. 12.06, Zhou, Piastri e Drugovich in pista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - twospeakersinF1 : 11:57 Ben cinque monoposto hanno completato la distanza di gara di un GP: Ferrari, Red Bull, Williams, Alfa Romeo e… - twospeakersinF1 : 11:42 Tanto lavoro con il flow viz. Alcuni scatti pubblicati dal profilo ufficiale della F1 mostrano come quasi tut… - twospeakersinF1 : 11:29 Cambio di assetto per Verstappen. Molti lavori al box Red Bull, la RB19 del campione del mondo è oggetto di m… - MalekCurtis : Comunque non ricordavo da prima di Liberty Media la trasmissione dei test invernali (praticamente in chiaro dato ch… -