LIVE F1 | Test Bahrain 2023 in DIRETTA | si torna in pista! Leclerc e Hamilton sfidano Verstappen

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Si girerà fino alle 17.30 italiane per permettere ai piloti di avere sufficiente tempo per lavorare sulle monoposto. 13.00 VIA ALLA SECONDA PARTE DEL DAY-1!!!, Ocon, Norris, Alonso, Bottas, De Vries, Magnussen e Sergeant saranno i piloti che gireranno. 12.56 Si è lavorato di “vernice” sulle monoposto per studiare i flussi: Painting the town #F1 #F1ing pic.twitter.com/CVIxC6zUIZ — Formula 1 (@F1) February 23,12.53 Stando ai tempi notati nel corso delle prove mattutine, Ferrari e Red Bull paiono le monoposto migliori, ma attenzione a sottovalutare Mercedes che con Russell ha svolto un lavoro diverso. Vedremo se conla W14 troverà maggior prestazione. 12.50 ...