LIVE F1 | Test Bahrain 2023 in DIRETTA | si torna in pista alle 13 15! Leclerc e Hamilton sfidano Verstappen

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.08 Non un bel momento per l’Aston Martin questa mattina… A tough start toing for Aston Martin ?@FelipeDrugovich went on to finish P7 with 40 laps completed #F1 #F1ing pic.twitter.com/kX8B7oguPl — Formula 1 (@F1) February 23,13.05 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max1:32.959 71 (gomme medie) 2 Carlos SAINZ Ferrari+0.294 72 (gomme medie) 3 Alexander ALBON Williams+0.712 74 (gomme medie) 4 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.764 67 (gomme medie) 5 George RUSSELL Mercedes+1.215 69 (gomme medie) 6 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.465 51 (gomme medie) 7 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+1.605 40 (gomme medie) 8 Yuki TSUNODA+1.712 46 (gomme medie) 9 Pierre GASLY Alpine+1.863 60 (gomme medie) 10 Oscar PIASTRI McLaren+1.929 52 ...