LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: si riprende dalle 13.00. Leclerc e Hamilton sfidano Verstappen (Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Si è lavorato di "vernice" sulle monoposto per studiare i flussi: Painting the town #F1 #F1Testing pic.twitter.com/CVIxC6zUIZ — Formula 1 (@F1) February 23, 2023 12.53 Stando ai tempi notati nel corso delle prove mattutine, Ferrari e Red Bull paiono le monoposto migliori, ma attenzione a sottovalutare Mercedes che con Russell ha svolto un lavoro diverso. Vedremo se con Hamilton la W14 troverà maggior prestazione. 12.50 Tanto lavoro per le squadre tra cui in Ferrari, che hanno analizzato i flussi all'altezza delle pance: Parafina en el pontón del Ferrari. Flowviz on Ferrari's sidepod. #F1Testing pic.twitter.com/RQF16Fsziz — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 23, 2023 12.48 Vedremo in quale modo le temperature ...

