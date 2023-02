LIVE F1 | Test Bahrain 2023 in DIRETTA | Sainz precede Verstappen | Russell sale in quinta posizione

(Di giovedì 23 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 La Red Bull attira su di sé l’attenzione degli addetti ai lavori, anche degli stessi piloti che cercano di “captarne” i segreti… momento espía #F1 #F1ing https://t.co/bpOwEUU5m2https://t.co/4WrykD6R8W (: SUTTON) pic.twitter.com/UXHghH0fjI — SoyMotor.com (@SoyMotor) February 23,10.33 Qui immagini dettagliate del sidepod della Red Bull, obiettivamente il team sul quale ci sono più aspettative, per poter vedere all’opera la nuova vettura: A closer look at the Red Bull RB19's floor and sidepod design! #F1ing @NicolasF1i pic.twitter.com/5lBNEdXt7j — F1News.(@f1news) February 23,10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-1 1 Carlos(C3) Ferrari 1:33.253 40 giri 2 ...

