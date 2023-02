Lite a scuola a Treviso, 17enne ferito da coltellata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un studente 17enne di un istituto professionale di Treviso, il 'Turazza' è rimasto ferito da una coltellata sferrata da un suo coetaneo nel corso di una Lite per futili motivi, avvenuta durante l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un studentedi un istituto professionale di, il 'Turazza' è rimastoda unasferrata da un suo coetaneo nel corso di unaper futili motivi, avvenuta durante l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaVeneto : Lite a scuola a Treviso, 17enne ferito da coltellata. Davanti alla macchinetta del caffè, 16enne portato in Questur… - Gazzettino : Lite a scuola finisce a #coltellate: ferito un diciassettenne - JorgeTrimy : @lacampiglio @AvvLucaEgitto Certo una lite vera, un pestaggio vero. Quante ne ho visti davanti scuola. E che c’entr… - CoglioneBionico : Me ne riaffiorano un sacco ogni volta che ci passo: - La strada per andare/tornare da scuola - la prima volta che… - Giovann34579453 : @EnricoLetta Meno male che ci sono le Forze di polizia, che qualcuno ha chiamato ed è intervenuta sulla scena della… -