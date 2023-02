“L’Italia tortura” striscione contro il 41bis sull’Altare della Patria (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma – “L’Italia tortura, con Alfredo no al 41 bis“: questo il testo dello striscione che un blitz gli attivisti hanno appeso in sostegno di Alfredo Cospito all’Altare della Patria. Durante il blitz sono stati accesi anche dei fumogeni. Sul posto Polizia, Carabinieri e Polizia locale. Alcune persone sono state identificate, lo striscione è stato rimosso. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico, in sciopero della fame, contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. (Fonte: Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma – “, con Alfredo no al 41 bis“: questo il testo delloche un blitz gli attivisti hanno appeso in sostegno di Alfredo Cospito all’Altare. Durante il blitz sono stati accesi anche dei fumogeni. Sul posto Polizia, Carabinieri e Polizia locale. Alcune persone sono state identificate, loè stato rimosso. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico, in scioperofame,il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis. (Fonte: Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

