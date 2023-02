"L'Italia tortura". Sfregio anarchico per Cospito sull'Altare della Patria (Di giovedì 23 febbraio 2023) “L'Italia tortura. Con Alfredo no al 41 bis”. È lo striscione apparso sull'Altare della Patria a Roma, in solidarietà con l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis nel carcere di Opera a Milano e in sciopero della fame da ormai oltre 110 giorni. Domani, 24 febbraio, è attesa la sentenza di Cassazione sul regime di carcere a cui è sottoposto Cospito. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) “L'. Con Alfredo no al 41 bis”. È lo striscione apparsoa Roma, in solidarietà con l'Alfredo, detenuto al 41 bis nel carcere di Opera a Milano e in scioperofame da ormai oltre 110 giorni. Domani, 24 febbraio, è attesa la sentenza di Cassazione sul regime di carcere a cui è sottoposto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Striscione per Cospito giù dall'Altare della Patria: 'L'Italia tortura': (Adnkronos) - Blitz degli attivisti in sos… - Gazzettino : Roma, fumogeni e striscioni per Cospito all'Altare della Patria. «L'Italia tortura» - Frizzante1 : RT @DiDonadice: Adesso all’altare della patria: “L’Italia tortura. Con Alfredo, no al 41bis” #Cospito #No41bis - telaio : RT @DiDonadice: Adesso all’altare della patria: “L’Italia tortura. Con Alfredo, no al 41bis” #Cospito #No41bis - manolo_loop : RT @DiDonadice: Adesso all’altare della patria: “L’Italia tortura. Con Alfredo, no al 41bis” #Cospito #No41bis -