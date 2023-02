L' Italia tortura L' ennesimo blitz degli anarchici pro Cospito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsemmeci : RT @pin_klo: L’Italia tortura. Con Alfredo, no al 41 bis - FabioMeroni4 : RT @FraDiGiuseppe: “L’Italia tortura. Con Alfredo, no al #41bis” Questo è lo striscione che i filo anarchici hanno esposto all'Altare dell… - Paola_Grechi : RT @pin_klo: L’Italia tortura. Con Alfredo, no al 41 bis - EsmeraldaMori1 : RT @DiDonadice: Adesso all’altare della patria: “L’Italia tortura. Con Alfredo, no al 41bis” #Cospito #No41bis - FraDiGiuseppe : “L’Italia tortura. Con Alfredo, no al #41bis” Questo è lo striscione che i filo anarchici hanno esposto all'Altare… -

Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta 'L', con Alfredo no al 41bis'. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico, in sciopero della ...Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta 'L', con Alfredo no al 41bis'. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico, in sciopero della ...

Roma, blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta «L'Italia tortura, ...