L'Isola dei Famosi, nuovi concorrenti ufficiali: ecco chi ci sarà nel cast (Di giovedì 23 febbraio 2023) L' Isola dei Famosi sta scaldando i motori e arrivano altre conferme per i nomi del cast . Per ora i concorrenti ufficiali pronti a partire per l'Honduras sono 8: dopo suor Cristina Scuccia , Pamela ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'deista scaldando i motori e arrivano altre conferme per i nomi del. Per ora ipronti a partire per l'Honduras sono 8: dopo suor Cristina Scuccia , Pamela ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - Don_Lazzara : #EmiratiArabiUniti. Oggi si inaugura sull’isola di #Saadiyat, la 'Casa familiare abramitica', che ospita una… - localteamtv : Il livello dell'acqua nel Lago di Garda, mai così basso in inverno da più di 30 anni, ha fatto riaffiorare l'istmo… - CrochetXweb : RT @pitti_20_tipi: @Gfviperella Se uscirà... farò come all'isola dei famosi... Li abbandono perché lo schifo lo lascio al GF e ai fan della… - MHdz66 : @massimi02112109 Nn vale la pena l'andartene. I governi, le epoche passano (anche se +piano di ciò che vorremmo) La… -