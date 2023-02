L’Inter ha vinto una partita più difficile del previsto (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter ha iniziato gli ottavi di Champions con una vittoria dal margine ridotto, al termine di una partita in cui non sono mancate le occasioni per il Porto e più in generale un certo senso di pericolo dalle parti di Onana. La squadra di Inzaghi ha saputo adattarsi all’atteggiamento dell’avversario e creare le sue di occasioni, anche se la fatica per trovare la rete è sembrata troppa e le alternative per creare i pericoli poche. Alla fine i nerazzurri hanno visto premiato il loro coraggio di forzare le giocate proprio quando ormai la partita sembrava ormai declinare in un semplice 0-0. Il pressing del Porto sulla costruzione delL’Inter prevedeva un 4-2-3-1 inizialmente attendista e orientato sul movimento del pallone più che sulla marcatura stretta degli uomini. I quattro giocatori più avanzati di Conceiçao ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha iniziato gli ottavi di Champions con una vittoria dal margine ridotto, al termine di unain cui non sono mancate le occasioni per il Porto e più in generale un certo senso di pericolo dalle parti di Onana. La squadra di Inzaghi ha saputo adattarsi all’atteggiamento dell’avversario e creare le sue di occasioni, anche se la fatica per trovare la rete è sembrata troppa e le alternative per creare i pericoli poche. Alla fine i nerazzurri hanno visto premiato il loro coraggio di forzare le giocate proprio quando ormai lasembrava ormai declinare in un semplice 0-0. Il pressing del Porto sulla costruzione delprevedeva un 4-2-3-1 inizialmente attendista e orientato sul movimento del pallone più che sulla marcatura stretta degli uomini. I quattro giocatori più avanzati di Conceiçao ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il tiro al piccione su #Inzaghi perché l’#Inter non ha vinto una partita con 25 tiri e il 65% di possesso palla è p… - caposeno_simone : @FusatoRiccardo Ma guarda che l’Inter non ha vinto ancora niente…non vedo ne scudetti ne champions nella bacheca del turco… - CapitanCipe : RT @CorSport: “C’è molta soddisfazione per la vittoria, volevamo fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti. Abbiamo vinto la partita è q… - Luigi72304832 : @FBiasin Perfettamente ragione, difatti senza espulsione l'Inter non avrebbe mai vinto - piacere_inter : ??? Romelu #Lukaku a ‘Prime Video’: “In quel tiro c'era tutto, la soddisfazione per aver vinto la partita. Volevamo… -