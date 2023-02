L’Inter ha i nervi a fior di pelle e non si capisce perché (Libero) (Di giovedì 23 febbraio 2023) “L’Inter ha i nervi a fior di pelle e non si capisce perché, come dimostra il finale di gara sereno e vincente”. Claudio Savelli commenta, su Libero, la lite tra Onana e Dzeko, ieri, durante Inter-Porto. Un battibecco che arriva a pochi giorni di distanza da quello tra Barella e Lukaku, avvenuto ugualmente in campo. “La tensione è comprensibile ma a certi livelli bisogna saperla gestire e risolvere le questioni lontano dai riflettori. In ogni caso sono due indizi di un nervosismo oltre la soglia della normalità”. Tutto questo ha ancora meno senso, scrive Savelli, davanti ad una squadra come il porto, che gioca proprio sulle emozioni delle rivali esasperando alcune azioni e provocando spesso la rissa. “Una formazione come L’Inter che vuole dominare il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) “ha idie non si, come dimostra il finale di gara sereno e vincente”. Claudio Savelli commenta, su, la lite tra Onana e Dzeko, ieri, durante Inter-Porto. Un battibecco che arriva a pochi giorni di distanza da quello tra Barella e Lukaku, avvenuto ugualmente in campo. “La tensione è comprensibile ma a certi livelli bisogna saperla gestire e risolvere le questioni lontano dai riflettori. In ogni caso sono due indizi di un nervosismo oltre la soglia della normalità”. Tutto questo ha ancora meno senso, scrive Savelli, davanti ad una squadra come il porto, che gioca proprio sulle emozioni delle rivali esasperando alcune azioni e provocando spesso la rissa. “Una formazione comeche vuole dominare il ...

