Lino Banfi, la lettera di papa Francesco il giorno del funerale della moglie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Queste ore per Lino Banfi sono le più difficili, dopo la morte della moglie. E ora è arrivato un gesto straordinario di papa Francesco, che forse neanche l’attore si sarebbe aspettato. Quest’ultimo non se l’è sentita ancora di rompere il silenzio, infatti è stata solamente la figlia Rosanna ad avere la forza di avvisare tutti della scomparsa della madre. Infatti, ha pubblicato una bellissima foto della signora Lucia Zagaria da giovane, scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Tra l’altro Lino Banfi, molto tempo prima della morte della moglie, aveva avuto un incontro proprio con papa Francesco. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Queste ore persono le più difficili, dopo la morte. E ora è arrivato un gesto straordinario di, che forse neanche l’attore si sarebbe aspettato. Quest’ultimo non se l’è sentita ancora di rompere il silenzio, infatti è stata solamente la figlia Rosanna ad avere la forza di avvisare tuttiscomparsamadre. Infatti, ha pubblicato una bellissima fotosignora Lucia Zagaria da giovane, scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Tra l’altro, molto tempo primamorte, aveva avuto un incontro proprio con. E ...

