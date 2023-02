L’imbarazzo del giornalista baciato in diretta da una donna in Moldavia. La polemica: «E se lo avesse fatto un uomo?» – Il video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un bel bacio sulla guancia nel bel mezzo della diretta dalla Moldavia. È successo al giornalista Johnpaul Gonzo che si stava collegando con l’emittente australiana 10 News First, di cui è corrispondente per l’Europa. Una donna che passava proprio in quel momento si è avvicinata al giornalista e gli ha detto: «Sei molto carino», lo ha baciato e ha salutato in camera per poi allontanarsi sorridente. Dopo qualche attimo di esitazione, il giornalista ha superato L’imbarazzo e ha ripreso il collegamento. Poco dopo ha pubblicato il video sul suo profilo Twitter, ammettendo tutto il suo stupore: «Di certo non mi aspettavo questa interruzione», ha scritto con l’emoji con le guance rosse. Una scenetta che ai più è parsa simpatica, c’è anche ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un bel bacio sulla guancia nel bel mezzo delladalla. È successo alJohnpaul Gonzo che si stava collegando con l’emittente australiana 10 News First, di cui è corrispondente per l’Europa. Unache passava proprio in quel momento si è avvicinata ale gli ha detto: «Sei molto carino», lo hae ha salutato in camera per poi allontanarsi sorridente. Dopo qualche attimo di esitazione, ilha superatoe ha ripreso il collegamento. Poco dopo ha pubblicato ilsul suo profilo Twitter, ammettendo tutto il suo stupore: «Di certo non mi aspettavo questa interruzione», ha scritto con l’emoji con le guance rosse. Una scenetta che ai più è parsa simpatica, c’è anche ...

